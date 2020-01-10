Гризманн: VAR должен помогать футболу, но иногда он играет против вас

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико». Каталонцы уступили со счётом 2:3, при этом два их гола были отменены после просмотра видеоповторов.
«Не могу сказать точно, почему мы проиграли, не могу объяснить наши ошибки. „Атлетико“ действовал энергичнее, и это принесло им победу. Теперь мы должны проанализировать этот матч и двигаться дальше.
Отмена двух мячей „Барселоны“ из-за VAR? Эта система создана, чтобы помогать футболу. Иногда это помогает, а иногда играет против вас. Но VAR есть, и от него никуда не деться», — приводит слова игрока AS.
В игре с «Атлетико» Гризманн провёл на поле 90 минут и забил один мяч. До перехода в каталонский клуб летом 2019 года, француз провёл в команде Диего Симеоне пять сезонов, выиграв Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
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