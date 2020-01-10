«Торино» в серии пенальти обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завершился матч 1\8 финала Кубка Италии, в котором «Торино» принимал «Дженоа». Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти — 1:1 (5:3)

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол нападающего «Дженоа» Андреа Фавилли «Торино» ответил точным ударом Лоренцо Де Сильвестри.

В дополнительное время команды также не смогли определить победителя. При этом, на 105-й минуте «Торино» остался в меньшинстве после удаления Суалихо Мейте.

Судьба путевки в четвертьфинал турнира решилась в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Торино».

Действующим победителем Кубка Италии является «Лацио», который в финале прошлогоднего розыгрыша одержал победу над «Аталантой» со счётом 2:0.