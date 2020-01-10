В «Барселоне» ответили на слухи о возможной отставке Вальверде

В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможной отставке главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после поражения в полуфинале Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3).

Ранее журналист Джоан Мария Поу заявил, что в понедельник, 13 января, состоится заседание совета директоров каталонского клуба, на котором решится, продолжит 55-летний тренер работу с «Барселоной» или нет.

Директор «Барселоны» Гильермо Амор опроверг слухи о возможном увольнении тренера:

«Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Чтобы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет», — приводит слова Амора Marca.

Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место с 40 очками после 19 матчей. Ранее Вальверде работал с „Атлетиком“ из Бильбао, „Эспаньолом“, „Вильярреалом“, „Валенсией“ и греческим „Олимпиакосом“.