Источник: Магуайр избежал серьёзной травмы
Повреждение, полученное защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0), оказалось не столь серьёзным, как казалось изначально, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.
Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра и мог выбыть на несколько месяцев.
Возможно, Магуайр сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии с «Норвич Сити» однако, скорее всего, тренерский штаб «красных дьяволов» не будет рисковать здоровьем одного из ключевых игроков, сообщает Daily Mail.
Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года за € 94 млн. В текущем розыгрыше АПЛ защитник провёл за команду 21 матч и получил две жёлтые карточки.
Магуайр мог порвать мышцу бедра. «МЮ» начал экстренный поиск нового защитника
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