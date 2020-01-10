Источник: Магуайр избежал серьёзной травмы

Повреждение, полученное защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0), оказалось не столь серьёзным, как казалось изначально, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра и мог выбыть на несколько месяцев.

Возможно, Магуайр сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии с «Норвич Сити» однако, скорее всего, тренерский штаб «красных дьяволов» не будет рисковать здоровьем одного из ключевых игроков, сообщает Daily Mail.

Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года за € 94 млн. В текущем розыгрыше АПЛ защитник провёл за команду 21 матч и получил две жёлтые карточки.