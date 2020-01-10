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Дж. Ларссон: хотелось бы попасть в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Дж. Ларссон: хотелось бы попасть в заявку сборной Швеции на Евро-2020
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон подвёл итоги товарищеской встречи со сборной Молдавии (1:0), в которой 22-летний форвард отметился дебютным голом в составе своей сборной.

«Разумеется, хотелось бы попасть в заявку сборной Швеции на Евро-2020. Но думаю, что все нападающие очень хорошего уровня, и если кто-то другой займет это место, то будет вполне заслуженно. Однако многое еще может произойти до лета, как для меня, так и для кого-то еще. Посмотрим, что будет.

Впечатления от первого забитого мяча? Увидел, как Йеспер Карлссон выходит на фланг и ищет пространство. Затем он отыгрался со мной, и тогда мне оставалось просто забить. У меня и в чемпионате России были голы. В некоторых матчах мне удавалось проявить себя. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе», — приводит слова Ларссона.

В нынешнем сезоне Ларссон забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Спартак» показал первый гол Дж. Ларссона за сборную Швеции
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