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Агент Эриксена прибыл в Милан для переговоров с «Интером»

Агент Эриксена прибыл в Милан для переговоров с «Интером»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттер»-аккаунте.

Как информирует источник, агент датского футболиста прибыл в Милан для переговоров с «Интером», который готов предложить игроку контракт. Не уточняется, будет это переход в зимнее трансферное окно или игрок присоединится к итальянскому клубу на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что Эриксен точно не останется в чемпионате Англии и рассматривает варианты с продолжением карьеры вне Туманного Альбиона.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэм Хотспур» истечёт летом 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.

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