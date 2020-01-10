Агент Эриксена прибыл в Милан для переговоров с «Интером»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттер»-аккаунте.

Как информирует источник, агент датского футболиста прибыл в Милан для переговоров с «Интером», который готов предложить игроку контракт. Не уточняется, будет это переход в зимнее трансферное окно или игрок присоединится к итальянскому клубу на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что Эриксен точно не останется в чемпионате Англии и рассматривает варианты с продолжением карьеры вне Туманного Альбиона.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэм Хотспур» истечёт летом 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.