Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аленья удалил аккаунт в «Твиттере» из-за оскорблений болельщиков «Севильи»

Аленья удалил аккаунт в «Твиттере» из-за оскорблений болельщиков «Севильи»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Бетис», удалил свой аккаунт в «Твиттере» из-за конфликта с болельщиками «Севильи». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игрок давал интервью другому испанскому изданию и ему задали вопрос, стал ли он уже антисевилистом, на что полузащитник ответил следующее: «По правде говоря, когда вы приезжаете в «Бетис», то осознаёте это противостояние, и сейчас я полностью за «Бетис».

Однако затем последовали оскорбления, из-за того что журналист издания исказил ответ Аленьи. В его варианте он был таким: «По правде говоря, да, я уже стал антисевилистом». В этой статье слова игрока были указаны как прямая речь, вследствие чего фанаты «Севильи» стали оскорблять футболиста. Из-за этого Аленья принял решение удалить свой аккаунт.

Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 5 матчей в чемпионате Испании, не отличившись результативными действиями.

Воспитанник «Барселоны» Аленья не исключил перехода в «Реал»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020