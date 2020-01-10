Аленья удалил аккаунт в «Твиттере» из-за оскорблений болельщиков «Севильи»

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Бетис», удалил свой аккаунт в «Твиттере» из-за конфликта с болельщиками «Севильи». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игрок давал интервью другому испанскому изданию и ему задали вопрос, стал ли он уже антисевилистом, на что полузащитник ответил следующее: «По правде говоря, когда вы приезжаете в «Бетис», то осознаёте это противостояние, и сейчас я полностью за «Бетис».



Однако затем последовали оскорбления, из-за того что журналист издания исказил ответ Аленьи. В его варианте он был таким: «По правде говоря, да, я уже стал антисевилистом». В этой статье слова игрока были указаны как прямая речь, вследствие чего фанаты «Севильи» стали оскорблять футболиста. Из-за этого Аленья принял решение удалить свой аккаунт.

Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 5 матчей в чемпионате Испании, не отличившись результативными действиями.