Экс-хавбек «Спартака» Ромуло расторг контракт с «Фламенго» и перешёл в китайский клуб

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ромуло покинул «Фламенго», сообщается на официальном сайте клуба.



Контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Новым клубом Ромуло стал «Шицзячжуан Эвер Брайт», о чём игрок сообщил в своём «твиттере». Команда в минувшем сезоне выступала во втором по силе дивизионе Китая и добилась повышения в классе. Соответственно в следующей кампании ей предстоит сыграть в Суперлиге.



«Я счастлив получить новый вызов и доверие! Спасибо тем, кто принимал участие в переходе. Мы сделали это возможным вместе», — написал бразилец.



Ромуло начинал карьеру в составе «Васко да Гама» в 2010 году, а спустя два года перешёл в «Спартак». Московский клуб хавбек покинул в середине сезона-2016/2017, который завершился для команды победой в чемпионате России. Красно-белые позднее передали игроку золотую медаль. После ухода из «Спартака» Ромуло присоединился к «Фламенго», а в минувшей кампании выступал на правах аренды за «Гремио».