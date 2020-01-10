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«Лестер» сделает новое предложение о покупке защитника «Ювентуса» Демирала

«Лестер» сделает новое предложение о покупке защитника «Ювентуса» Демирала
Футбол / Англия 0

«Лестер» продолжает предпринимать попытки приобрести защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, утверждает The Mirror.

Как сообщает источник, ранее туринский клуб уже отклонил предложения «Лестера» в размере € 28 млн и € 40 млн за турецкого игрока. Отмечается, что главный тренер команды Брендан Роджерс лично наблюдает за прогрессом игрока, который может стать партнёром Чаглара Сёюнджю по обороне в английском клубе.

Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.

«Лестер» готов заплатить € 40 млн за защитника «Ювентуса» Демирала
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