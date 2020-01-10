«Тоттенхэм» предложил «Милану» двух игроков в обмен на Пёнтека

«Тоттенхэм Хотспур» не оставляет попыток заполучить нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека в связи с травмой основного форварда Гарри Кейна, который сможет вернуться к тренировкам лишь в апреле этого года.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «шпоры» сделали россонери предложение об аренде 24-летнего футболиста, однако получили отказ.



Лондонцы отреагировали сменой структуры потенциального трансфера и заявили «Милану» о готовности приобрести Пёнтека, включив в сделку двух своих игроков – защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньяму. Россонери ещё не ответили на новое предложение.



Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором 4 забитых мячей (3 — с пенальти).



«Тоттенхэм» поспорит с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» за Пёнтека