Бывший форвард «Тоттенхэма» призвал клуб купить Кавани

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент выразил мнение, что клубу необходимо приобрести в зимнее трансферное окно форварда на замену травмированному Гарри Кейну.



«Тоттенхэму» нужно в это трансферное окно заполучить форварда. И речь не об игроке, который сможет быть подменой для Кейна, когда Гарри вернётся. Клубу нужен тот, кто будет готов давать результат прямо сейчас. Мы уже обсуждали Кавани – вот тот, кто вам нужен, идите и берите его. Он не молодеет, но по-прежнему способен делать работу.



«Тоттенхэму» следует беспокоиться о том, что происходит прямо сейчас. Нельзя думать: «Ладно, мы не может расстраивать Кейна, когда он вернётся». На такие мысли нет времени. Я уверен, что когда Гарри восстановится, он вернётся в состав, но, возможно, ему понадобится терпение. В данный момент «Тоттенхэм» должен потратиться и купить кого-нибудь. Возможно, на новичка уйдёт до € 70 млн, ведь эти парни не растут на деревьях», — цитирует Бента Goal.com со ссылкой на talkSPORT.

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