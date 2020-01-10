Бывший форвард «Тоттенхэма» призвал клуб купить Кавани

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент выразил мнение, что клубу необходимо приобрести в зимнее трансферное окно форварда на замену травмированному Гарри Кейну.
«Тоттенхэму» нужно в это трансферное окно заполучить форварда. И речь не об игроке, который сможет быть подменой для Кейна, когда Гарри вернётся. Клубу нужен тот, кто будет готов давать результат прямо сейчас. Мы уже обсуждали Кавани – вот тот, кто вам нужен, идите и берите его. Он не молодеет, но по-прежнему способен делать работу.
«Тоттенхэму» следует беспокоиться о том, что происходит прямо сейчас. Нельзя думать: «Ладно, мы не может расстраивать Кейна, когда он вернётся». На такие мысли нет времени. Я уверен, что когда Гарри восстановится, он вернётся в состав, но, возможно, ему понадобится терпение. В данный момент «Тоттенхэм» должен потратиться и купить кого-нибудь. Возможно, на новичка уйдёт до € 70 млн, ведь эти парни не растут на деревьях», — цитирует Бента Goal.com со ссылкой на talkSPORT.
- 10 января 2020
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
10:51
-
10:31
-
10:31
-
10:03
-
10:02
-
09:38
-
09:38
-
09:14
-
08:23
-
05:14
-
04:24
-
03:14
-
02:47
-
02:37
-
02:14
-
01:50
-
01:24
-
00:58
-
00:55
-
00:32
-
00:23
- 9 января 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
-
23:29
-
23:01
-
23:00
-
22:39
-
22:20
-
22:10
-
22:10