Артета: думаю, что убедил Джаку остаться в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, вероятно, останется в «Арсенале» как минимум до конца текущего сезона.
Ранее была информация о том, что агент хавбека сборной Швейцарии заявил о согласовании условий личного контракта игрока с немецкой «Гертой», однако наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, что ему удалось убедить футболиста остаться в английском клубе.
«В первую очередь я хотел понять, что он думает и почему испытывает определённые чувства. Мне хотелось, чтобы Гранит выслушал моё мнение насчёт него и чтобы он услышал, что я готов поддержать его и готов подтолкнуть клуб на поддержку Джаки. Потому что я думал, что он может быть очень хорошим и качественным игроком для нас и получать удовольствие, выступая за этот клуб под моим руководством. Именно так я пытался его убедить. Он подумал об этом и отреагировал очень позитивно. Мне кажется, он изменил своё мнение», — приводит слова Артеты Sky Sports.
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