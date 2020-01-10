Юрий Газзаев продолжает возглавлять «Енисей», несмотря на договорённость об отставке

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев сообщил о продолжении работы в красноярской команде, несмотря на достигнутую ранее договорённость об отставке.



«Я лечу с командой на сборы в качестве главного тренера. Как это воспринял? У меня есть контракт, моя обязанность его выполнять. А что касается возможного будущего конфликта с руководством, то я думаю, что сейчас поеду, проведу сбор, подумаю обо всём, чтобы избежать конфликтов. Это такой лимит времени, но мы потом всё проговорим», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Енисей», набрав 25 очков в 25 турах, занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 1 очко отставая от спасительной 15-й строчки.

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»