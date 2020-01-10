Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрий Газзаев продолжает возглавлять «Енисей», несмотря на договорённость об отставке

Юрий Газзаев продолжает возглавлять «Енисей», несмотря на договорённость об отставке
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев сообщил о продолжении работы в красноярской команде, несмотря на достигнутую ранее договорённость об отставке.

«Я лечу с командой на сборы в качестве главного тренера. Как это воспринял? У меня есть контракт, моя обязанность его выполнять. А что касается возможного будущего конфликта с руководством, то я думаю, что сейчас поеду, проведу сбор, подумаю обо всём, чтобы избежать конфликтов. Это такой лимит времени, но мы потом всё проговорим», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Енисей», набрав 25 очков в 25 турах, занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 1 очко отставая от спасительной 15-й строчки.

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020