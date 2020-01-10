Кутроне перейдёт в «Фиорентину» до конца сезона

Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне вернётся в чемпионат Италии. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, нападающий переедет во Флоренцию до конца сезона с возможностью перехода в «Фиорентину» на постоянной основе за € 16 млн. Примерно за такую же сумму английский клуб купил Кутроне прошлым летом. Ранее была информация, что переговоры зашли в тупик, однако 9 января они возобновились, и соглашение было достигнуто.

22-летний игрок принял участие в 24 матчах за «Вулверхэмптон» в этом сезоне во всех соревнованиях и стал автором трёх забитых мячей, причём большинство из них были забиты после выхода на замену. Кутроне вернётся в чемпионат Италии, где забил 13 голов в 62 матчах за «Милан» в период с 2017 по 2019 год.