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Mastercard подарил детям шанс вывести футболистов на матч Лиги чемпионов

Mastercard подарил детям шанс вывести футболистов на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В 2019 году Mastercard, являясь спонсором Лиги чемпионов УЕФА, подарил возможность детям вывести футболистов лучших футбольных клубов Европы на матч турнира. Для того чтобы получить возможность вывести игрока на поле, детям было необходимо нарисовать кубок своей мечты, загрузить фото в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегами #Mastercard и #кубокмечты. По результатам голосования жюри 30 октября и 13 ноября были определены лучшие 88 работ юных художников, которые получили возможность вывести лучших футболистов мира на поле.

В качестве неразглашённого ранее сюрприза для маленьких художников и их родителей, в зоне Mastercard в Champions Club на стадионах «Локомотив» в Москве 26.11.2019 и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27.11.2019, Mastercard воссоздал рисунки маленьких художников в виде реальных 3D моделей, полностью повторяющих кубки мечты.

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