Агент Янга работает над расторжением контракта игрока с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, скорее всего, покинет команду уже в зимнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в настоящее время агент 34-летнего футболиста ведёт работу по расторжению соглашения между игроком и манкунианцами, рассчитанного до лета этого года. В ближайшие несколько часов он прибудет в Милан для завершения перехода в «Интер».



Ранее сообщалось, что Янг согласовал с нерадзурри контракт до лета 2021 года. При этом капитан «красных дьяволов» не захотел дожидаться истечения действующего договора и настоял на трансфере в январе.



Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Янг отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Игрок хочет перейти в «Интер»