Агент Янга работает над расторжением контракта игрока с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, скорее всего, покинет команду уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в настоящее время агент 34-летнего футболиста ведёт работу по расторжению соглашения между игроком и манкунианцами, рассчитанного до лета этого года. В ближайшие несколько часов он прибудет в Милан для завершения перехода в «Интер».
Ранее сообщалось, что Янг согласовал с нерадзурри контракт до лета 2021 года. При этом капитан «красных дьяволов» не захотел дожидаться истечения действующего договора и настоял на трансфере в январе.
Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
- 10 января 2020
-
13:17
-
13:01
-
12:57
-
12:42
-
12:31
-
12:16
-
11:54
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
10:51
-
10:31
-
10:31
-
10:03
-
10:02
-
09:38
-
09:38
-
09:14
-
08:23
-
05:14
-
04:24
-
03:14
-
02:47
-
02:37
-
02:14
-
01:50
-
01:24
-
00:58
-
00:55
-
00:32
-
00:23
- 9 января 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35