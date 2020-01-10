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Агент Янга работает над расторжением контракта игрока с «Манчестер Юнайтед»

Агент Янга работает над расторжением контракта игрока с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, скорее всего, покинет команду уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в настоящее время агент 34-летнего футболиста ведёт работу по расторжению соглашения между игроком и манкунианцами, рассчитанного до лета этого года. В ближайшие несколько часов он прибудет в Милан для завершения перехода в «Интер».

Ранее сообщалось, что Янг согласовал с нерадзурри контракт до лета 2021 года. При этом капитан «красных дьяволов» не захотел дожидаться истечения действующего договора и настоял на трансфере в январе.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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