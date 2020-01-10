«Барселона» может купить двух полузащитников в январе

«Барселона» может усилиться двумя полузащитниками в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.
Как передаёт источник, каталонский клуб ведёт переговоры с полузащитником «Палмейраса» Матеусом Фернандесом и хавбеком загребского «Динамо» Даниэлем Ольмо. Сумма потенциального трансфера бразильца оценивается в € 6 млн, а хорватский клуб намерен выручить за игрока до € 40 млн. В случае, если клубу удастся оформить две эти сделки, команду покинет полузащитник Артуро Видаль. Игроком интересуются «Интер» и «Манчестер Юнайтед», однако именно итальянский клуб готовит предложение «Барселоне» по чилийцу.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 турах Ла Лиги.
- 10 января 2020
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