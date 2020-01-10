Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» может купить двух полузащитников в январе

«Барселона» может купить двух полузащитников в январе
Футбол / Испания 0

«Барселона» может усилиться двумя полузащитниками в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.

Как передаёт источник, каталонский клуб ведёт переговоры с полузащитником «Палмейраса» Матеусом Фернандесом и хавбеком загребского «Динамо» Даниэлем Ольмо. Сумма потенциального трансфера бразильца оценивается в € 6 млн, а хорватский клуб намерен выручить за игрока до € 40 млн. В случае, если клубу удастся оформить две эти сделки, команду покинет полузащитник Артуро Видаль. Игроком интересуются «Интер» и «Манчестер Юнайтед», однако именно итальянский клуб готовит предложение «Барселоне» по чилийцу.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 турах Ла Лиги.

«Барселона» лидирует в борьбе за полузащитника загребского «Динамо» Ольмо
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020