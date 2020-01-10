Жоау Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился впечатлениями от пребывания в России.



«Я был удивлён, потому что мне рассказывали, что люди в России закрытые и холодные. Но здесь я оказался в особенной атмосфере с дружелюбными людьми – как на улицах, так и в клубе. Мне много помогали», — сказал Мариу в эфире португальского телеканала Channel 11.



Мариу перешёл в «Локомотив» на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи, получив 1 жёлтую карточку. Также в его активе 1 голевой пас в 4 встречах Лиги чемпионов.

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