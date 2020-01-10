Жоау Мариу: мне был нужен такой проект, как в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», высказался о своём нынешнем клубе, а также рассказал о влиянии нападающего Антонио Эдера на его адаптацию в стане «железнодорожников».
«Я хотел попасть в проект, в котором смог бы играть регулярно после трёх лет без стабильности. Мне нужен был такой проект, как этот. В «Локомотиве» ко мне всегда хорошо относились и давали возможность быть счастливым.
Эдер был важен для моего вливания в коллектив. Он в «Локомотиве» уже три года, и я спрашивал его о жизни в Москве, о клубе, команде, тренере и всём остальном. Это было важно для меня на первых порах, и наличие португальского партнёра позволяло мне чувствовать себя хорошо. Мы всё ещё много говорим о чемпионате Европы—2016. Раньше меня называли Жоау Мариу из «Спортинга», а сегодня многие знают меня как Жоау Мариу, ставшего чемпионом Европы», — сказал Мариу в эфире португальского телеканала Channel 11.
- 10 января 2020
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