Коке не сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Капитан «Атлетико» Коке, вероятно, не примет участия в финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок вышел на замену во втором тайме полуфинального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», сразу же забил гол, а спустя некоторое время почувствовал дискомфорт и был заменён.

Первое обследование, проведённое медицинским штабом мадридского клуба, показало, что у игрока может быть подозрение на мышечную травму подколенного сухожилия правого бедра. Дальнейшее обследование будет проведено по прибытии игрока в Мадрид.

В финале Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет с «Реалом». Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.