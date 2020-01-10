Коке не сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
Капитан «Атлетико» Коке, вероятно, не примет участия в финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Игрок вышел на замену во втором тайме полуфинального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», сразу же забил гол, а спустя некоторое время почувствовал дискомфорт и был заменён.
Первое обследование, проведённое медицинским штабом мадридского клуба, показало, что у игрока может быть подозрение на мышечную травму подколенного сухожилия правого бедра. Дальнейшее обследование будет проведено по прибытии игрока в Мадрид.
В финале Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет с «Реалом». Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.
Матч «Барсы» с «Атлетико» — драма. В нём были отменённые голы, стычки и камбэк
А Месси – гений (но это отменено).
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