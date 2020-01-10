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Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам декабря 2019 года, сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании 21-летний воспитанник красных обошёл следующих игроков: Эмилиано Буэндия («Норвич Сити»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер Сити»).

Александер-Арнольд в минувшем месяце принял участие в 5 матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счёт гол и 3 результативные передачи. «Ливерпуль», набрав 58 очков в 20 матчах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 13 очков и имея игру в запасе.

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