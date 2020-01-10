«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено подписать нападающего в это трансферное окно. В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Московский клуб твёрдо настроен подписать одного из них зимой. При этом Комличенко присутствует и в списках на усиление казанского «Рубина».

Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии, забив 10 голов. Соболев сыграл в 18 встречах Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.

Казанский клуб уже приобрёл уже трёх игроков в зимнее трансферное окно. В декабре минувшего года команду возглавил Леонид Слуцкий. «Рубин» находится на 13-м месте в чемпионате России. Команда набрала 19 очков в 19 турах. «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Кирилла Новикова в активе 24 очка в 19 матчах.