ЦСКА сообщил об изменениях в кадровом составе

Московский ЦСКА назначил Александра Стельмаха на пост начальника команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сергей Якунчиков, занимавший пост начальника команды, покинул «армейский» клуб по собственному желанию. Мы благодарим Сергея Павловича за годы, проведённые в ЦСКА, и желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении клуба.



Начальником команды назначен Александр Стельмах, который ранее занимал эту должность до 2009 года. В последнее время Александр Григорьевич работал заместителем директора «ВЭБ Арены» и отвечал за подготовку спортивной составляющей стадиона.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка в 19 турах чемпионата.