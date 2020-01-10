Клопп в четвёртый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он повторил рекорд Гвардиолы

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала обладателя награды лучшему тренеру чемпионата по итогам декабря 2019 года.
В результате голосования приз достался наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Немецкий специалист обошёл следующих тренеров: Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).
В нынешнем сезоне Клопп был признан тренером месяца уже в четвёртый раз. Таким образом, он повторил рекорд рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, установленный в сезоне-2017/2018.
В прошлом месяце «Ливерпуль» одержал победу во всех пяти матчах чемпионата Англии – с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0), «Уотфордом» (2:0), «Лестер Сити» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (1:0). При этом красные были вынуждены перенести встречу с «Вест Хэм Юнайтед», поскольку отъезжали в Катар на клубный чемпионат мира, где также добились триумфа.
- 10 января 2020
-
16:24
-
16:16
-
16:10
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:25
-
15:13
-
15:08
-
14:53
-
14:29
-
14:19
-
14:09
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:17
-
13:01
-
12:57
-
12:42
-
12:31
-
12:16
-
11:54
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
10:51
-
10:31
-
10:31
-
10:03
-
10:02
-
09:38
-
09:38