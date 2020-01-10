Клопп в четвёртый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он повторил рекорд Гвардиолы

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала обладателя награды лучшему тренеру чемпионата по итогам декабря 2019 года.



В результате голосования приз достался наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Немецкий специалист обошёл следующих тренеров: Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).



В нынешнем сезоне Клопп был признан тренером месяца уже в четвёртый раз. Таким образом, он повторил рекорд рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, установленный в сезоне-2017/2018.



В прошлом месяце «Ливерпуль» одержал победу во всех пяти матчах чемпионата Англии – с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0), «Уотфордом» (2:0), «Лестер Сити» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (1:0). При этом красные были вынуждены перенести встречу с «Вест Хэм Юнайтед», поскольку отъезжали в Катар на клубный чемпионат мира, где также добились триумфа.

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