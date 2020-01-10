«Балтика» расторгла контракт с Черчесовым. Он не сыграл ни одного матча за клуб
«Балтика» объявила об изменениях в кадровом составе команды.
Клуб из Калининграда расторг контракт с голкипером Станиславом Черчесовым, сыном главного тренера сборной России, а также нападающим Русланом Кисилём. Вратарь присоединился к «Балтике» летом 2018 года и не принял участия ни в одном матче клуба.
«Есть первые кадровые новости. По соглашению сторон расторгнуты контракты с нападающим Русланом Кисилём и вратарём Станиславом Черчесовым. Благодарим парней за проделанную работу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте клуба.
«Балтика» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Подопечные Евгения Калешина набрали 39 очков в 25 турах.
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