Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, комментируя поправки в законопроекте о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей, назвал пиво «неотъемлемой частью культуры спортивного боления».



«Во всём мире болельщики любят смотреть футбол, употребляя пенный напиток. Без пива этот мужской клуб стал менее привлекательным. Слава богу, эта традиция возвращается. Ещё один важный момент. Значительная часть дохода от футбольных матчей для организаторов складывалась из продажи пива, и сейчас мы много обсуждаем и ищем способы, каким образом увеличить доходную часть спортивных мероприятий, как сделать выгодным их для организаторов. Безусловно, разрешение на продажу пива на футбольных матчах поможет организаторам выходить в плюс», — сказал Латыпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Козлову.



Также президент Клуба болельщиков Russia Unites подчеркнул, что возвращение пивных брендов очень сильно поможет болельщикам в организации различных акций в поддержку сборной России.



«Производители пива до введённых ограничений были основными спонсорами любительских турниров болельщиков и акций в поддержку сборной России, которые организовывали болельщики. К сожалению, никто не смог заменить пивных спонсоров, и у нас возникли проблемы с поиском финансирования наших мероприятий. Теперь, когда пиво вернётся в футбол, надеюсь, станет полегче со спонсорами», — подытожил Эдуард Латыпов.

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