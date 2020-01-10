Руководители «Барселоны» обсудили с Хави возможность назначения на пост главного тренера

В «Барселоне» в скором времени может произойти изменение на посту главного тренера, который занимает Эрнесто Вальверде.



Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, сегодня, 10 января, в Дохе (Катар) состоялась встреча между представителями сине-гранатовых – генеральным директором Оскаром Грау и спортивным директором Эриком Абидалем – и бывшим футболистом клуба, а ныне наставником «Аль-Садда» Хави Эрнандесом. Утверждается, что они обсуждали возможность назначения экс-полузащитника главным тренером команды в ближайшем будущем.



Накануне, 9 января, «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). После матча представители клуба заверили, что вариант с отставкой Вальверде не рассматривается.



Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми он завоевал 25 трофеев.

Матч «Барсы» с «Атлетико» — драма. В нём были отменённые голы, стычки и камбэк А Месси – гений (но это отменено).