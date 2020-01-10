Гаттузо: если бы я видел мёртвую команду, я бы сказал об этом

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

«Если бы я видел мёртвую команду, я бы пришёл сюда и сказал вам об этом. Я вижу большое желание, но нам нужно разогнаться, чтобы подняться выше в турнирной таблице. У клуба есть большие ценности, отличные игроки, но, несмотря на это, нужно привести их в лучшее состояние. Мы должны продолжать улучшаться и делать меньше ошибок. Необходимо играть как единое целое и начать давать результаты, чтобы помочь повысить моральный дух команды», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Наполи» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. У подопечных Дженнаро Гаттузо в активе 24 очка в 18 турах чемпионата Италии.