«Кристал Пэлас» арендовал Тосуна у «Эвертона»
Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун перебрался в «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
28-летний турецкий футболист присоединился к «орлам» на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. При этом не уточняется, присутствует ли в договоре опция последующего выкупа.
Тосун является воспитанником немецкого футбола и начинал карьеру в 2008 году в составе «Айнтрахта». В 2011 году форвард переехал в Турцию, где в течение шести лет защищал цвета «Газиантепспора» и «Бешикташа». В 2018 году игрока приобрёл «Эвертон». Сумма трансфера составила € 22,5 млн.
В нынешнем сезоне Дженк принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги (2 – в основе), в которых отметился 1 голом.
Эмери рассказал, что мог возглавить «Эвертон» после ухода из «Арсенала»
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