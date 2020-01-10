Защитник «Ливерпуля» Филлипс, скорее всего, вернётся в аренду. Его отозвали в декабре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Натаниэл Филлипс с большой вероятностью покинет клуб на правах аренды.
«Было здорово вновь увидеть его здесь, потому что он выдающийся человек. Наверное, он вернётся в аренду. Посмотрим, как всё сложится, но скорее всего – именно так», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Минувшим летом Филлипс перебрался в «Штутгарт» на правах годичной аренды, однако в декабре вернулся в стан мерсисайдцев по договорённости между клубами. 22-летний футболист принял участие в матче Кубка Англии с «Эвертоном» в начале января и помог красным добиться победы со счётом 1:0.
В первой половине нынешнего сезона Филлипс в составе «Штутгарта» принял участие в 9 матчах второй Бундеслиги и отметился 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые карточки.
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