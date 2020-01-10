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Лодыгин и «Газишехир» расторгли контракт по обоюдному согласию

Лодыгин и «Газишехир» расторгли контракт по обоюдному согласию
Футбол / Прочие турниры 0

Турецкий «Газишехир» расторг контракт с вратарём Юрием Лодыгиным. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

«Наш контракт с вратарём нашей футбольной команды Юрием Лодыгиным расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Лодыгина за вклад в наш клуб, желаем ему бесконечных успехов на последующих этапах его карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы турецкого клуба.

Юрий Лодыгин принял участие в двух матчах за «Газишехир» в чемпионате Турции в этом сезоне. Ранее игрок выступал за питерский «Зенит» и греческий «Олимпиакос», за который тоже провёл две игры. «Газишехир» располагается на девятом месте в турецкой Суперлиге. Команда Мариуса Шумудица набрала 24 очка в 17 турах чемпионата.

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