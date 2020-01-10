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Лукас Сантос на русском языке обратился к ЦСКА после возвращения в Бразилию

Лукас Сантос на русском языке обратился к ЦСКА пос
Лукас Сантос на русском языке обратился к ЦСКА после возвращения в Бразилию
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Лукас Сантос обратился к клубу после возвращения в «Васко да Гама» по истечении арендного договора.

«Слава богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!» — написал бразилец в своём «твиттере».

Пресс-служба «армейцев» ответила на сообщение Лукаса эмодзи разбитого сердца.

Сантос является воспитанником «Васко да Гама», за основную команду которого дебютировал в 2018 году. В сентябре прошлого года хавбек на правах аренды перебрался в ЦСКА. В дальнейшем сообщалось, что «армейцы» хотят продлить пребывание Лукаса в клубе, однако в «Васко да Гама» заявили, что рассматривают только продажу игрока.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 2 матчах, суммарно проведя на поле 55 минут. В Лиге Европы бразилец также провёл 2 встречи (34 минуты).

ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
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