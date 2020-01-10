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Новым исполнительным директором «Нижнего Новгорода» станет Равиль Измайлов

Новым исполнительным директором «Нижнего Новгорода» станет Равиль Измайлов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», новым исполнительным директором «Нижнего Новгорода» станет Равиль Измайлов. Ранее Измайлов работал в «Спартаке», где занимал пост управляющего спортивными объектами «Стадиона Спартак». Равиль является младшим братом Наиля Измайлова — бывшего вице-президента «Спартака». Что касается последнего, то он сейчас работает в комиссии УЕФА по строительству и управлению стадионами.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» занимает 11-е место. В активе команды 35 очков после 25 туров. В Кубке России «Нижний Новгород» прекратил борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв «Шиннику». Победу команда из Ярославля одержала в серии пенальти со счётом 3:0. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счётом 2:2.

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