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Клопп — журналистам: не знаете, на какой позиции играл Моуринью? Тогда и меня не вините

Клопп — журналистам: не знаете, на какой позиции играл Моуринью? Тогда и меня не вините
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции играл наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

«Моуринью является тренером мирового уровня. Я не знаю, кто из нас был лучшим игроком. На самом деле я даже не знаю, на какой позиции играл Жозе. Он был вратарём? Кто-нибудь знает, где играл Жозе? Тогда не вините и меня, если вы этого не знаете. Думаю, что он был вратарём. Хочу узнать это сейчас. Кто-то может посмотреть сейчас в Google? У нас есть время. Он был полузащитником? Извиняюсь перед Жозе! Ах да, он играл в воротах в благотворительном матче», — цитирует Клоппа Football.London.

Напомним, завтра, 11 января, «Тоттенхэм Хотспур» Моуринью встретится с «Ливерпулем» Клоппа в матче 22-го тура АПЛ.

Клопп в четвёртый раз в сезоне признан тренером месяца в АПЛ. Он повторил рекорд Гвардиолы
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