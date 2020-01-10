Клопп — журналистам: не знаете, на какой позиции играл Моуринью? Тогда и меня не вините
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции играл наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
«Моуринью является тренером мирового уровня. Я не знаю, кто из нас был лучшим игроком. На самом деле я даже не знаю, на какой позиции играл Жозе. Он был вратарём? Кто-нибудь знает, где играл Жозе? Тогда не вините и меня, если вы этого не знаете. Думаю, что он был вратарём. Хочу узнать это сейчас. Кто-то может посмотреть сейчас в Google? У нас есть время. Он был полузащитником? Извиняюсь перед Жозе! Ах да, он играл в воротах в благотворительном матче», — цитирует Клоппа Football.London.
Напомним, завтра, 11 января, «Тоттенхэм Хотспур» Моуринью встретится с «Ливерпулем» Клоппа в матче 22-го тура АПЛ.
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