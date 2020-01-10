«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за хавбека «Наполи» Руиса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. На трансфер 23-летнего испанца претендуют также каталонская «Барселона» и мадридский «Реал», сообщает CalcioNapoli24.

Руис выступает за «Наполи» с июля 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 60 млн.

В нынешней кампании Фабиан принял участие в 16 матчах итальянской Серии А. Игрок записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи. Ещё 6 встреч Руис провёл в Лиге чемпионов.

«Наполи», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 18 матчах команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.