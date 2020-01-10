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Морено: «Монако» обладает необходимым уровнем, чтобы держать мяч в матче с «ПСЖ»

Морено: «Монако» обладает необходимым уровнем, чтобы держать мяч в матче с «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Роберт Морено поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится в воскресенье, 12 января, в Париже. Начало матча — в 23:00 мск.

«Они очень сильны, но мы также очень сильны. Если мы будем думать, что они вне конкуренции, тогда нам нужно играть в чемпионате 19 командами, а им сразу же вручить чемпионский кубок. У них в составе отличные игроки, но в отдельном матче возможно всё. Я должен успокоить своих игроков, чтобы они провели идеальный матч.

Мы не можем владеть мячом 68,5% игрового времени, как было во встрече с «Реймсом», потому что «ПСЖ» очень хорош, но у нас есть необходимый уровень, чтобы держать мяч. Если мы не будем думать о победе, нам лучше остаться здесь, в Монако, проиграть со счётом 0:3 и не тратить деньги на поездку", — приводит слова Морено beIN Sports.

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