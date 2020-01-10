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Хавбек «Химок» Нетфуллин подписал контракт с «Торпедо»

Хавбек «Химок» Нетфуллин подписал контракт с «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин заключил соглашение с московским «Торпедо». Контракт рассчитан на два с половиной года.

Нетфуллин выступал за «Химки» с лета 2018 года. Ранее футболист защищал цвета курского «Авангарда», «Шинника», «Соляриса», «Факела» и московского ЦСКА.

В нынешнем сезоне Равиль принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. В активе 26-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача. Ещё две встречи хавбек провёл в Кубке России.

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» (50) — третье.

Расписание матчей ФНЛ сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате». Таблица турнира доступна здесь.

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