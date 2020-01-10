Во время двух матчей Примеры болельщики скандировали «Зозуля, ты нацист»

Профессиональная футбольная лига (LFP) направила в комитет по конкуренции Федерации футбола Испании (RFEF) и комиссию по борьбе с насилием жалобу об оскорбительных скандированиях болельщиками в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули во время двух матчей высшего дивизиона страны. Об этом сообщается на официальном сайте Примеры.

«На 6-й минуте матча 18-го тура Примеры между „Осасуной“ и „Реалом Сосьедад“ около 400 местных болельщиков, расположенных на южной трибуне возле большого баннера «1987», слаженно скандировали на протяжении примерно 10 секунд „Зозуля, ты нацист“ в отношении игрока, который в настоящее время выступает за „Альбасете“.

На 13-й минуте матча 19-го тура Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом» около 800 местных болельщиков, располагающихся на нижнем ярусе южной трибуны за воротами, хоровым и скоординированным образом скандировали на протяжении примерно 10 секунд «Зозуля, ты нацист» в отношении игрока, который в настоящее время выступает за «Альбасете», — сказано в жалобе.