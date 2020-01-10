Терри выложил ролик с боксёрским боем между Диего Костой и массажистом «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри в своём «инстаграме» опубликовал видео боксёрского спарринга экс-форварда синих Диего Косты с массажистом команды.

В ролике испанский форвард шуточно отбоксировал с оппонентом, после чего отправил его в нокдаун. После так называемого боя боксёры обнялись.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Коста выступал за «Челси» с 2014 по 2018 год. Его трансфер из «Атлетико» обошёлся синим в € 38 млн. Всего в составе лондонского клуба испанец сыграл 120 матчей и забил 58 мячей. За его возвращение «Атлетико» заплатил «Челси» € 66 млн.

В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. 31-летний форвард забил два гола и отметился двумя результативными передачами.