Терри выложил ролик с боксёрским боем между Диего Костой и массажистом «Челси»
Бывший капитан «Челси» Джон Терри в своём «инстаграме» опубликовал видео боксёрского спарринга экс-форварда синих Диего Косты с массажистом команды.
В ролике испанский форвард шуточно отбоксировал с оппонентом, после чего отправил его в нокдаун. После так называемого боя боксёры обнялись.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Коста выступал за «Челси» с 2014 по 2018 год. Его трансфер из «Атлетико» обошёлся синим в € 38 млн. Всего в составе лондонского клуба испанец сыграл 120 матчей и забил 58 мячей. За его возвращение «Атлетико» заплатил «Челси» € 66 млн.
В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. 31-летний форвард забил два гола и отметился двумя результативными передачами.
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