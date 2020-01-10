Моуринью: мы верим, что «Тоттенхэм» может обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Когда я работал на Sky Sports, я сказал, что «Ливерпуль» станет чемпионом. Это было три месяца назад. Не удивлён, что они сейчас находятся в такой ситуации. «Ливерпуль» — лучшая команда АПЛ.
Предстоящий матч — большой вызов для «Тоттенхэма». Мы бы предпочли сыграть с ними со всеми футболистами, но что есть, то есть.
Знаем, насколько хорош «Ливерпуль». Возможно, в этом зале есть только два человека, которые верят, что мы можем их обыграть. Мы верим! Если не веришь, убирайся прочь!» — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 11 января, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 20:30 мск.
- 10 января 2020
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