Моуринью: мы верим, что «Тоттенхэм» может обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий в преддверии матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Когда я работал на Sky Sports, я сказал, что «Ливерпуль» станет чемпионом. Это было три месяца назад. Не удивлён, что они сейчас находятся в такой ситуации. «Ливерпуль» — лучшая команда АПЛ.

Предстоящий матч — большой вызов для «Тоттенхэма». Мы бы предпочли сыграть с ними со всеми футболистами, но что есть, то есть.

Знаем, насколько хорош «Ливерпуль». Возможно, в этом зале есть только два человека, которые верят, что мы можем их обыграть. Мы верим! Если не веришь, убирайся прочь!» — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 11 января, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 20:30 мск.