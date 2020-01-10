Игроки «Барселоны» — о поражении от «Атлетико»: выиграли бы 99 таких матчей из 100
После проигранного «Атлетико» полуфинала Суперкубка Испании игроки «Барселоны» не были разгневаны, сообщает AS. «Матрасники» обыграли сине-гранатовых со счётом 3:2, забив два мяча в последние 10 минут встречи.
Согласно информации источника, в раздевалке игроки каталонского клуба вовсе не испытывали чувства гнева и горя, которые проявились после проигрыша в Лиге чемпионов «Роме» и «Ливерпулю». Футболисты «Барсы» были просто расстроены, так как считали, что доминировали на протяжении большей части встречи, но необъяснимым образом проиграли в последние минуты. В команде доминировало мнение, что она выиграла бы 99 матчей из 100 при такой игре в своём исполнении. Поражение было воспринято в раздевалке скорее как исключение, чем закономерность.
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