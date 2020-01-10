«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения о трансфере Матича

«Манчестер Юнайтед» не согласился продать полузащитника команды Неманью Матича в мадридский «Атлетико» и миланский «Интер», сообщает Daily Record.
По информации издания, «Атлетико» предлагал «красным дьяволам» обменять Матича на хавбека Эктора Эрреру.
Ранее сообщилось, что в услугах Неманьи заинтересован также «Милан».
Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» летом 2017 года за € 44,7 млн. Сейчас трансферная стоимость 31-летнего серба оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Неманья принял участие в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник записал в свой актив одну результативную передачу.
Контракт Матича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. В соглашении прописана опция продления на одну кампанию.
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