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«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения о трансфере Матича

«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения о трансфере Матича
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» не согласился продать полузащитника команды Неманью Матича в мадридский «Атлетико» и миланский «Интер», сообщает Daily Record.

По информации издания, «Атлетико» предлагал «красным дьяволам» обменять Матича на хавбека Эктора Эрреру.

Ранее сообщилось, что в услугах Неманьи заинтересован также «Милан».

Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» летом 2017 года за € 44,7 млн. Сейчас трансферная стоимость 31-летнего серба оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне Неманья принял участие в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт Матича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. В соглашении прописана опция продления на одну кампанию.

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