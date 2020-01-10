«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
«Алиев однажды приехал на базу, охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идёт двери открывает-закрывает. Третий пошёл смотреть территорию. Это треш был.
Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой «шу-шу». Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не «сняли». Все в команде смеялись с этой ситуации.
А с «калашом» как он бегал по «Арене» (ночной клуб в Киеве. — Прим. «Чемпионата»). Пацаны на колени падали: «Не стреляй. Саныч, не стреляй!" — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Миля».
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
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