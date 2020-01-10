«Барселона» потеряла из-за травмы Суареса, игроку будет сделана операция

У форварда «Барселоны» Луиса Суареса выявлены проблемы с коленом, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:3) 32-летний нападающий был замечен находящимся рядом с клубным доктором Романом Кугатом. На выходных футболист пройдёт углублённое медицинское обследование, но уже сейчас всё указывает на то, что игроку понадобится операция. Отмечается, что из-за повреждения форвард не мог на сто процентов выкладываться в последних матчах. Встречу с «Атлетико» уругваец проводил на уколах. Сам Суарес готов лечь на операцию, чтобы помочь команде в завершающей фазе сезона. Ожидается, что из-за возможного хирургического вмешательства нападающий может пропустить несколько недель.