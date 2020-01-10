Моуринью: меня беспокоят ребята из Amazon. Они не снимают меня разве что в туалете

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью признался, что операторы американской компании Amazon следят за ним едва ли не целые сутки.

«Я ощущаю камеры на своём лице, потому что они всё время сфокусированы на мне. Я иду по подтрибунному помещении — они снимают меня. До того момента, пока матч не завершится, камеры будут меня снимать. Эти ребята из Amazon работают 24 часа в сутки. Лишь когда я иду в туалет, они не направляются со мной! А так, они всегда со мной. Конечно, я чувствую их. Но это меня не волнует. Лишь Amazon беспокоит меня, но не камеры в день матча. Я не думаю об этом», — приводит слова Моуринью Football.London.

На тренерской скамье Моуринью сменил Маурисио Почеттино. Под руководством португальца «шпоры» сыграли 12 матчей, в которых одержали 6 побед.