«Ювентус» готов предложить Доннарумме контракт на 5 лет с зарплатой € 9 млн в год

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport Mediaset.

Согласно информации источника, следующим летом «старая синьора» будет готова предложить 20-летнему вратарю контракт сроком на 5 лет с заработной платой в размере € 9 млн в год. При этом в будущем предусматривается возможность роста оклада. Руководство чемпиона Италии надеется воспользоваться своими хорошими отношениями с агентом вратаря Мино Райолой, который минувшим летом поспособствовал переходу в «Юве» Матейса де Лигта.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В стане россонери голкипер зарабатывает € 6 млн в год. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 17 матчей и пропустил 23 мяча.