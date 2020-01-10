«Ювентус» готов предложить Доннарумме контракт на 5 лет с зарплатой € 9 млн в год
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport Mediaset.
Согласно информации источника, следующим летом «старая синьора» будет готова предложить 20-летнему вратарю контракт сроком на 5 лет с заработной платой в размере € 9 млн в год. При этом в будущем предусматривается возможность роста оклада. Руководство чемпиона Италии надеется воспользоваться своими хорошими отношениями с агентом вратаря Мино Райолой, который минувшим летом поспособствовал переходу в «Юве» Матейса де Лигта.
Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В стане россонери голкипер зарабатывает € 6 млн в год. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 17 матчей и пропустил 23 мяча.
Доннарумма погулял по затопленной Венеции с президентом Федерации футбола Италии
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