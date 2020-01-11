«Барселона» хочет, чтобы Хави немедленно возглавил команду

Руководство каталонской «Барселоны» не планирует затягивать с назначением бывшего игрока команды Хави на пост главного тренера. В стане сине-гранатовых хотят, чтобы 39-летний специалист приступил к новым обязанностям в самое ближайшее время, сообщает Marca.
Вчера, 10 января, генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль провели переговоры с Хави в Дохе. Эта встреча была запланирована несколько дней назад. Сине-гранатовые хотели предложить бывшему полузащитнику двухлетний контракт, который вступит в силу с лета 2020 года, но после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3) их планы изменились. Теперь боссы «Барселоны» хотят, чтобы Хави немедленно сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера.
Напомним, Хави начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, возглавив катарский клуб «Аль-Садд».
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