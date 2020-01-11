«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»

«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт «анти-Пике», сообщает Abc.es.

Согласно информации источника, в стане сине-гранатовых остались недовольны участием своего защитника Жерара Пике в теннисных проектах и покупкой им клуба «Андорра», из-за чего тот был вынужден несколько раз покидать Барселону с целью посещения различных мероприятий, связанных с его обязательствами. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, руководство «Барсы» дало указание юристам включить в контракты игроков пункты, которые будут запрещать им заниматься любой другой профессиональной деятельностью без разрешения клуба. Соответствующие изменения появятся в соглашениях, которые будут подписываться с футболистами, начиная со следующего сезона.