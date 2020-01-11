Наставник «Малаги» прокомментировал появившееся видео со своим половым органом

Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес прокомментировал видео, в котором был виден его половой орган. Ролик был распространён в Сети неизвестными лицами.
«Мне сложно справиться с этой ситуацией. Я получил около 300 сообщений, на которые я пока не смог ответить. Мне высказывают слова поддержки и выражают любовь. Мне сложно говорить, потому что клуб отстранил меня от работы. Я не могу сказать большего. Жертва в этой истории — я. Я стал жертвой вымогателей. Это преступление против моей частной жизни. У меня есть силы, чтобы двигаться вперёд. Жертвы, которые страдают от такого рода преследований и преступлений, часто заканчивают жизнь самоубийством, отчасти из-за чрезмерного давления со стороны СМИ. Отсутствие такта и осторожности в таких ситуациях вполне может приводить к подобного рода крайностям», — цитирует Санчеса Marca.
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