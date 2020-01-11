«Милан» в ближайшее время объявит об аренде защитника «Аталанты»

«Милан» арендует защитника «Аталанты» Симона Кьяера, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Срок аренды 30-летнего датчанина составит 6 месяцев. В арендном соглашении предусмотрен пункт, согласно которому «Милан» имеет необязательное право выкупа игрока, сумма которого не разглашается.



Кьяер перешёл в «Аталанту» летом прошлого года за € 8 млн. В текущем сезоне он принял участие в 6 играх во всех турнирах, в 2 из которых вышел на замену. На данный момент его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 6.5 млн.



В нынешнее трансферное окно в «Милан» вернулся шведский нападающий Златан Ибрагимович, с которым в ноябре 2016 года в матче 4-го тура группового этапа лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» (2:1) у датчанина, выступавшего в составе турецкого клуба, произошёл конфликт на поле, в результате которого швед схватил за горло Кьяера.